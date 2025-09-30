PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Nufringen: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (29.09.2025) bei Nufringen. Gegen 06:45 Uhr war ein 24-jähriger VW-Lenker auf der Kreisstraße 1044 (K 1044) von Nufringen kommend in Richtung Kreisstraße 1068 (K 1068) unterwegs und wollte nach links in Richtung Bundesstraße 14 (B 14) abbiegen. Hierbei musste er an der Einmündung anhalten, um den Querverkehr der K 1068 passieren zu lassen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker war auf der K 1068 von Kuppingen kommend unterwegs und bog nach links auf die K 1044 in Richtung Nufringen ab. Beim Abbiegen streifte der Unbekannte den stehenden VW des 24-Jährigen. Ohne sich um entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem schwarzen SUV unterwegs war, in Richtung Nufringen davon. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

