POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Empfingen (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagabend ist es in Empfingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ahornweg gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie weitere Behältnisse.

Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ahornwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

