PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Empfingen (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagabend ist es in Empfingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ahornweg gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie weitere Behältnisse.

Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ahornwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:35

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Weihnachtsgeschenke gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Remchingen (ots) - Im Laufe des Freitages ist es im Ortsteil Wilferdingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Hans-Thoma-Straße. Hier erbeuteten die dreisten Diebe alle bereits unter dem Weihnachtsbaum ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:15

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hausrat in Brand gesetzt

    Pforzheim (ots) - Zum Brand vor einem Wohnanwesen im Stadtteil Dillweisenstein ist es am frühen Montagmorgen gekommen. An der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hirsauer Straße geriet gegen 5:50 Uhr Hausrat sowie Kartonage in Brand. Ein Zeuge verständigte die Einsatzkräfte und zog beherzt die brennenden Gegenstände weg vom Gebäude auf die Fahrbahn. Hier konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren