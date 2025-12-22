Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hausrat in Brand gesetzt

Pforzheim (ots)

Zum Brand vor einem Wohnanwesen im Stadtteil Dillweisenstein ist es am frühen Montagmorgen gekommen. An der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hirsauer Straße geriet gegen 5:50 Uhr Hausrat sowie Kartonage in Brand. Ein Zeuge verständigte die Einsatzkräfte und zog beherzt die brennenden Gegenstände weg vom Gebäude auf die Fahrbahn. Hier konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Hausfassade des Gebäudes wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich vermutet. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten sich unter 07231 186-3311, beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

