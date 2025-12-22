Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Im Laufe des Freitagabends ist es in Königsbach-Stein zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Oberen Breitstraße gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr eine Balkontür auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und öffneten Schränke sowie Behältnisse.

Die Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände und konnten anschließend unerkannt flüchten. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oberen Breitstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

