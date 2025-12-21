Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Nagold) Gemarkung Simmersfeld - Schwerer Verkehrsunfall auf der B294 - eine Person schwer verletzt

(Nagold) Gemarkung Simmersfeld (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 294 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 26jähriger Audi-Fahrer von Simmersfeld kommend in Richtung Seewald und überholte auf Höhe des Windparks einen vorausfahrenden Audi. Eine entgegenkommende VW-Fahrerin wollte nach rechts ausweichen, kam auf den Grünstreifen und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge wurde der VW zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem überholenden Audi. Durch den Aufprall wurde der Audi nach links geschleudert und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde die 20jährige Beifahrerin des Unfallverursachers eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt, die 60jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der überholte Audi-Fahrer konnte eine Folgekollision nicht vermeiden, blieb aber unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 58.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Altensteig, Simmersfeld und Fünfbronn mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 38 Mann im Einsatz sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Polizei war mit insgesamt sechs Streifen vor Ort.

Nadine Fromm, Führungs-und Lagezentrum

