Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - 19-Jähriger nach Tötungsdelikt festgenommen und in Untersuchungshaft

Wildberg (ots)

Wildberg - Tot aufgefunden wurde am Montagvormittag ein Mann in dessen Wohnung im Stadtteil Effringen. Umfangreiche Ermittlungen führten zur Festnahme des mutmaßlichen Tatverdächtigen, welcher sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde am Vormittag des 15.12.2025 eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus im Wildberger Stadtteil Effringen geöffnet, nachdem man anhand von Zeugenangaben zunächst von einer möglichen hilflosen Lage des 65-jährigen Bewohners ausgehen musste. Aufgrund verschiedener Feststellungen am Ereignisort ergaben sich Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden. Die Kriminalpolizeidirektion Calw und die Staatsanwaltschaft Tübingen haben umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Die beauftragte Rechtsmedizin stellte Verletzungen durch scharfe Gewalt bei dem 65-jährigen Opfer fest, welche todesursächlich gewesen sein dürften. Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat daher zur Klärung des Tötungsdelikts die Ermittlungsgruppe "Backhaus" eingerichtet. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 19- jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Zwischen diesem und dem Opfer bestand eine Vorbeziehung. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen führten schließlich dazu, dass sich der 19-jährige deutsche Staatsangehörige am Nachmittag des 18.12.2025 stellte und widerstandslos festgenommen werden konnte. Der dringend Tatverdächtige wurde am 19.12.2025 dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Tübinger Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags und setzte diesen in Vollzug.

Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Tatablauf und Motiv dauern an.

Lukas Bleier, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Tübingen

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell