Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

geparkte Autos angefahren

Um 16:25 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Wolfsgrube" in Bad Sooden-Allendorf vom Fahrbahnrand loszufahren. Beim Umschalten von "P" auf "D" des Automatikgetriebes beobachtete der 35-Jährige - nach seinen Angaben - ein Flackern der Kontrollleuchten. Daraufhin beschleunigte das Auto und fuhr gegen einen Pkw Opel, der dadurch auf einen Pkw Ford geschoben wurde. Da sich das Auto des 35-Jährigen immer noch nicht manövrieren ließ, steuerte er auf eine Grundstückseinfahrt zu, fuhr in diese hinein und kam letztendlich mit dem Auto in einer Hecke zum Stehen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Der Pkw des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des "Action-Marktes" in der Schildgasse in Eschwege wurde am gestrigen Montagnachmittag ein Pkw BMW im rechten Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignet sich gegen 15:35 Uhr; der Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Bereits am vergangenen Freitag, 12.12.25 wurde in den Nachmittagsstunden einer 63-Jährigen aus der Gemeinde Meißner die Handtasche entwendet, wie jetzt angezeigt wurde. Zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr hielt sich die Geschädigte zum Einkauf im "Kaufland" in der Thüringer Straße in Eschwege auf, wo ihr die die Handtasche samt Geldbörse und diversen persönlichen Dokumenten gestohlen wurde. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 14:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 61-Jähriger aus Auerbach mit seinem Pkw die B 400 zwischen Wichmannshausen und Breitau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 14.11.25, 18:00 Uhr und dem 15.12.25, 14:00 Uhr wurde in der Hübenthaler Straße in Gertenbach eine öffentliche Sitzbank mit Farbe besprüht. Unter anderem wurde auch der Schriftzug "AFD" aufgesprüht. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

In der vergangenen Nacht wurden im innerstädtischen Bereich von Witzenhausen drei Hakenkreuze in schwarzer Farbe auf Hauswände gesprüht. In der Straße "Am Brauhaus" wurden zwei und in der Straße "Am Kirchplatz" ein Hakenkreuz durch unbekannte Täter aufgesprüht. Der Gesamtschaden zum Nachteil der evangelischen Kirchengemeinde wird auf ca. 650 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 als auch die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell