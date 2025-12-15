PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.12,.25 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Vorbeifahren

Um 10:05 Uhr befuhr heute Vormittag ein 26-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Klein-Lkw die Rainstraße in Dohrenbach. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Klein-Lkw kam es aufgrund zu geringen Seitenabstandes zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 11:30 Uhr wurde heute Vormittag ein 29-Jähriger aus Witzenhausen in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen das Auto fuhr, worauf die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

