Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 00:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die Abteröder Straße in Germerode. An der Gabelung zur Vockeröder Straße verlor er die Kontrolle über den Pkw und fuhr dadurch frontal gegen eine Straßenlaterne. Ein am Laternenmast angebrachtes Schild löste sich durch den Aufprall und fiel auf die Motorhaube des Autos. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle und konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei ermittelt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Gegen geparktes Auto gefahren

Um 16:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Pkw die Kirchstraße in Grebendorf. In Höhe der Haus-Nr. 34 übersah er ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz vor der Marktkirche in Eschwege hat ein 84-jähriger Autofahrer aus Eschwege am gestrigen Donnerstag, um 08.40 Uhr, beim Vorwärtseinparken einen geparkten schwarzen VW Golf beschädigt. Da der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verließ, laufen jetzt Ermittlungen wegen Unfallflucht. Der Schaden an dem Golf beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Dazu kommt ein Schaden von ca. 1500 Euro am Wagen des Verursachers. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall durch beschlagene Windschutzscheibe

Um 07:46 Uhr befuhr gestern Morgen eine 68-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Richtung Ermschwerder Straße. In Höhe des Busbahnhofes geriet sie mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einem 56-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Die Fahrzeugscheibe des Pkws der 68-Jährigen war laut Unfallbericht stark beschlagen und somit die Sicht entsprechend beeinträchtigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell