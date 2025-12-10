PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert Klein-Lkw mit Anhänger; Weiterfahrt untersagt wegen 60 % Überladung

POL-ESW: Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert Klein-Lkw mit Anhänger; Weiterfahrt untersagt wegen 60 % Überladung
  • Bild-Infos
  • Download

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert Klein-Lkw mit Anhänger; Weiterfahrt untersagt wegen 60 % Überladung

Nicht schlecht staunten die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner (RVD) am Dienstagmorgen, nachdem ihnen auf dem Weg zu einer geplanten Kontrollstelle ein Klein-Lkw mit Anhänger aufgefallen war. Im Bereich Wichmannshausen erregte gegen 09.30 Uhr das Fahrzeuggespann mit moldawischer Zulassung die Aufmerksamkeit der Beamten, weil es auffällig hin und herschaukelte. Kurzerhand unterzogen die Verkehrspolizisten dem Gespann eine Kontrolle auf dem Parkplatz an der B 400 bei Krauthausen. Nach Durchsicht der Papiere und Überprüfung der Fracht, die u.a. aus Altkleidern und diversen Entsorgungsmaterialien bestand, ließen die Beamten eine Wiegung des Gespanns auf einem Betriebsgelände in Sontra vornehmen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass das Gespann mit einem Gesamtgewicht von 7050 kg um satte 60 % überladen war, was dann letztlich zu dem auffälligen Fahrverhalten geführt hatte. Die Folge: Der 25-jährige Fahrer muss zunächst eine Gewichtsreduzierung vornehmen lassen, um weiterfahren zu können. Bis dahin bleibt das Gefährt an Ort und Stelle, die Weiterfahrt ist bis auf Weiteres untersagt. Darüber hinaus erhoben die Beamten bei dem verantwortlichen Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 265 Euro.

(Bild des Kleintransporters im Anhang /OTS)

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 10:26

    POL-ESW: Pressebericht vom 10.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall unter Alkoholeinfluss Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 43-Jährige aus Taunusstein mit ihrem Pkw die L 3424 von Röhrda in Richtung Langenhain. Dabei kam sie mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und blieb dann im Straßengraben stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:14

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall im Begegnungsverkehr Um 15:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 24-Jähriger aus Cornberg mit einem Klein-Lkw die L 3226 zwischen Friemen und Waldkappel. Ihm entgegen kam ein 41-Jähriger aus Südeichsfeld, der einen Sprinter fuhr. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge mit den jeweiligen Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Polizei Witzenhausen Auffahrunfall Um 18:47 Uhr befuhr ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:39

    POL-ESW: Unfallflucht, Fußgänger angefahren

    Eschwege (ots) - Polizei Hessisch Lichtenau Um 20:10 Uhr überquerte gestern Abend ein 22-Jähriger aus Helsa bei grün als Fußgänger den Kreuzungsbereich der Leipziger Straße / "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau an der dortigen Fußgängerampel in Richtung der Straße "Am Mühlenberg". Zu dieser Zeit befand sich ein Pkw in der Straße "Am Lohwasser", der in Richtung Hessisch Lichtenau auf die Leipziger Straße (L ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren