POL-ESW: Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert Klein-Lkw mit Anhänger; Weiterfahrt untersagt wegen 60 % Überladung

Eschwege (ots)

Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert Klein-Lkw mit Anhänger; Weiterfahrt untersagt wegen 60 % Überladung

Nicht schlecht staunten die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner (RVD) am Dienstagmorgen, nachdem ihnen auf dem Weg zu einer geplanten Kontrollstelle ein Klein-Lkw mit Anhänger aufgefallen war. Im Bereich Wichmannshausen erregte gegen 09.30 Uhr das Fahrzeuggespann mit moldawischer Zulassung die Aufmerksamkeit der Beamten, weil es auffällig hin und herschaukelte. Kurzerhand unterzogen die Verkehrspolizisten dem Gespann eine Kontrolle auf dem Parkplatz an der B 400 bei Krauthausen. Nach Durchsicht der Papiere und Überprüfung der Fracht, die u.a. aus Altkleidern und diversen Entsorgungsmaterialien bestand, ließen die Beamten eine Wiegung des Gespanns auf einem Betriebsgelände in Sontra vornehmen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass das Gespann mit einem Gesamtgewicht von 7050 kg um satte 60 % überladen war, was dann letztlich zu dem auffälligen Fahrverhalten geführt hatte. Die Folge: Der 25-jährige Fahrer muss zunächst eine Gewichtsreduzierung vornehmen lassen, um weiterfahren zu können. Bis dahin bleibt das Gefährt an Ort und Stelle, die Weiterfahrt ist bis auf Weiteres untersagt. Darüber hinaus erhoben die Beamten bei dem verantwortlichen Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 265 Euro.

