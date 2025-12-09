PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 15:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 24-Jähriger aus Cornberg mit einem Klein-Lkw die L 3226 zwischen Friemen und Waldkappel. Ihm entgegen kam ein 41-Jähriger aus Südeichsfeld, der einen Sprinter fuhr. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge mit den jeweiligen Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 18:47 Uhr befuhr gestern Abend ein 44-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Nordbahnhofstraße in Witzenhausen. Verkehrsbedingt bremste er sein Auto ab, was der nachfolgende 18-Jährige aus Witzenhausen zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Durch den Aufprall entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 EUR an den Fahrzeugen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

