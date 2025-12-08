Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.12.25

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 07:20 Uhr befuhr heute Morgen eine 27-Jährige aus Heyerode mit einem Pkw die Mühlhäuser Straße in Meinhard-Schwebda. Nachdem ein vorausfahrendes Auto abbremsen musste, registrierte dies die 27-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 19:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-jähriger Eschweger mit einem Pkw die L 3300 zwischen Oberdünzebach und Weißenborn. Eingangs einer leichten Linkskurve kam der Fahrer auf regennasser und laubbedeckter Fahrbahn ins Rutschen. Das Auto prallte gegen die Schutzplanke und drehte sich um die eigene Achse. In Folge des Unfalls brach das linke Vorderrad vom Fahrzeug ab, worauf das Auto nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von ca. 18 Metern beschädigt.

Brand eines Verkaufswagens

Um 17:42 Uhr wurde gestern Nachmittag durch Zeugen ein Knallgeräusch unweit der Bahngleise im Bereich der Niederhoner Straße in Eschwege wahrgenommen. Wie sich herausstellte war dort ein nicht zugelassener Verkaufswagen abgestellt. Durch das Feuer wurde der Bahnverkehr der Cantus zum Eschweger Stadtbahnhof temporär eingestellt und konnte ab 18:42 Uhr wieder aufgenommen werden. Das Feuer wurde durch die Eschweger Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden bei dem älteren Fahrzeug wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Durch Zeugen wurden drei Personen gesehen, die kurz nach dem "Knallgeräusch" in Richtung ATU davonliefen. Eine Person wurde durch einen Zeugen verfolgt, der diesen dann aber in Höhe des Toom-Baumarkt aus den Augen verlor. Bei dem Flüchtigen soll es sich um eine männliche Person handeln, die ca. 170 - 180 cm groß ist. Bekleidet war der Flüchtige mit einem dunkeln Oberteil und einer hellen Jeans. Eine sofortige Fahndung führte nicht zum Auffinden der flüchtigen Tatverdächtigen. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 21:35 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend eine 19-jährige Witzenhäuserin mit einem Pkw die L 3302 zwischen Hedemünden und Ziegenhagen. Im Bereich einer Kurve kam ihr ein Pkw entgegen, der über die Fahrbahnmitte hinausfuhr und den Pkw der 19-Jährigen seitlich streifte. Dadurch wurde der Außenspiegel an ihrem Auto beschädigt. Schaden: ca. 200 EUR. Das andere Auto, bei dem es sich um einen blauen VW Passat oder Golf Variant mit "WIZ-Kennzeichen" gehandelt haben soll, fuhr weiter. Hinweise auf den Verursacher: Hinweise: 05542/93040.

Trickdiebstahl

Um 18:00 Uhr betrat am vergangenen Samstag eine junge Person im geschätzten Alter von ca. 12-13 Jahren ein Atelier in der Straße "Am Markt" in Witzenhausen. Den dort anwesenden Geschädigten bat der Junge um ein Glas Wasser, welches ihm durch den 78-jährigen Geschädigten zubereitet wurde. Währenddessen hielt sich der Junge im vorderen Bereich des Ateliers auf, wo er die Gelegenheit nutzte, das auf einem Tisch liegende Portmonee zu stehlen. Den Diebstahl stellte der 78-Jährige erst fest, nachdem der Junge das Atelier wieder verlassen hatte. Im Portemonnaie befanden sich ca. 15 EUR Bargeld und Bankkarten. Der unbekannte Junge kann wie folgt beschrieben werden: ca. 12 Jahre alt, ca. 140 cm groß, südländisches Erscheinungsbild. Er war dunkel gekleidet. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

