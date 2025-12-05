Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallopfer verstorben

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Am vergangenen Mittwoch kam es gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Sontra. Auf der B 400 war ein 67-jähriger Autofahrer aus Sontra mit einem Fahrzeuggespann (Pkw u. Anhänger) in Fahrtrichtung Ulfen ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Zeugen hatten den 67-Jährigen noch aus dem Fahrzeug befreit, erste Hilfe geleistet und Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Angeforderte Rettungskräfte brachten den Fahrer mit kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus.

Wie bei der Polizeistation Sontra heute bekannt wurde, ist der 67-Jährige noch am Tag des Unfalls im Krankenhaus eines natürlichen Todes verstorben. Der Tod des 67-Jährigen steht nicht in einem kausalen Zusammenhang zu dem Unfallgeschehen.

