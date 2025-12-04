Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.12.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen 10:02 Uhr und 10:50 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein Pkw Mitsubishi im vorderen rechten Bereich vermutlich beim Ein- oder ausparken angefahren. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Am Brauhaus" in Eschwege. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte ein 86-Jähriger aus Eschwege ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 16:20 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Stromkasten, der im Kreuzungsbereich "Heiligenhof" / Leipziger Straße in Walburg aufgestellt ist, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugfahrer beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug befuhr nach ersten Ermittlungen die Straße "Heiligenhof" und beschädigte beim Abbiegen in Richtung Eschwege den Stromkasten, an dem Sachschaden entstand. Hinweise: 05602/93930.

Körperverletzung

Um 19:12 Uhr wurde gestern Abend die Polizei zur Gemeinschaftsunterkunft in die Blücherstraße in Hessisch Lichtenau gerufen, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Nach verbalen Streitigkeiten schlug ein 26-Jähriger einen 29-Jährigen, beide Bewohner der Unterkunft, mit einer Tasse auf den Kopf, wodurch dieser verletzt und durch die angeforderte Rettungswagenbesatzung behandelt werden musste. Der 26-Jähriger Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 06:16 Uhr befuhr heute Morgen eine 57-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die B 80 in Richtung B 27. Im Einmündungsbereich beabsichtigte sie nach links auf die B 27 abzubiegen, übersah jedoch den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Dieser wurde von einer 38-Jährigen aus der Gemeinde Berkatal gefahren. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und nach ersten Behandlungen vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben. Dadurch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen, da die B 27 in diesem Streckenabschnitt temporär voll gesperrt wurde. Gegen 08:45 Uhr war die Unfallstelle geräumt, so dass der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:19 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 75-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in Witzenhausen rückwärts auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto, dass von einer 55-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in der Gartenstraße in Witzenhausen eine Unfallflucht. Zwischen 08:25 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Fiat im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR an dem Fahrzeug. Hinweise auf den Verursacher: Hinweise: 05542/93040.

