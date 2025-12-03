POL-ESW: Pressebericht vom 03.12.25

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 03.12.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto angefahren

Um 08:59 Uhr streifte gestern Morgen eine 57-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw beim Vorbeifahren einen Pkw Kia, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Weberstraße in Bad Sooden-Allendorf.

Vorfahrt missachtet

Um 19:05 Uhr befuhr gestern Abend eine 78-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die K 34 von Oberhone kommend in Richtung Eltmannshausen. Im Kreuzungsbereich der Soodener Straße (B 27) beabsichtigte sie diese in Richtung Mühlenstraße zu überqueren. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 59-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 4500 EUR. Der Pkw der 78-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da deren Auto ohne Kennzeichen und ohne Versicherungsschutz gefahren wurde, erwartet die 78-Jährige ein weiteres Verfahren.

Unfallflucht

Um 18:32 Uhr ereignete sich gestern Abend eine Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege. Beim Ausparken wurde ein Mercedes Vito im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:36 Uhr befuhr heute früh eine 38-Jährige aus Wanfried mit einem Pkw die K 79 in Richtung Heldra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 16:52 Uhr, ein 27-jähriger Eschweger, der mit seinem Pkw auf der L 3241 in der Gemarkung von Vockerode unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Mülltonnenbrand

Um 02:58 Uhr wurde vergangene Nacht brennende Mülltonnen aus der Straße "Alter Steinweg" in Eschwege gemeldet. Vor Ort stellte die alarmierte Polizeistreife fest, dass im Bereich eines Stellplatzes für Abfallbehälter zwei Mülltonnen brannten. Das Feuer der Tonnen griff auch auf eine angrenzende Hauswand über, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise auf die Brandursache nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Um 14:25 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Mann dabei beobachtet, wie er in der Straße "An den Anlagen" ein Verkehrszeichen mit den Wort "Free" besprühte. Anschließend flüchtete er in Richtung Eschweger Innenstadt. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, ca. 25 - 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare. Er ist sehr schlank und ein mitteleuropäischer Phänotyp. Bekleidet war er mit einer Jeans, einem roten T-Shirt und einer schwarzen Jacke. Der Tatverdächtige war in Begleitung von einer Frau mit dunkelbraunen Haaren, die ebenfalls sehr schlank und ca. 175 cm groß ist.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Kraftrad gestürzt

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Kraftrad die L 3225 zwischen Rommerode und Epterode. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte mit diesem. Dabei rutsche er mit dem Zweirad über die Fahrbahn, wodurch er sich leicht verletzte. Zur weiteren Untersuchung wurde der 19-Jährige in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Sachbeschädigung

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung an einem Garagenschloss in der Hauptstraße in Wickersrode. Dort wurde in das Schloss eine unbekannte klebrige Masse eingeführt, wodurch dieses beschädigt wurde. Der Schaden wird mit ca. 30 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Kind angefahren

Um 13:12 Uhr befuhr gestern Mittag eine 37-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die Gartenstraße in Witzenhausen. Zu dieser Zeit befand sich eine 11-Jährige aus Witzenhausen zusammen mit ihren Schulkameradinnen auf dem Heimweg. Dabei sollen sie sich spielerisch geschubst haben, wodurch die 11-Jährige ins Stolpern geriet und auf die Fahrbahn fiel. Dort wurde sie von dem Auto erfasst und leicht verletzt. Sie wurde nach ärztliche Untersuchung am Unfallort an den Erziehungsberechtigten Übergeben. Es entstand geringer Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

