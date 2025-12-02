POL-ESW: Verkehrsunfälle
Eschwege (ots)
Polizei Eschwege
Unfall beim Ein- oder Ausparken
Um 05:55 Uhr beabsichtigte heute früh ein 28-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege auszuparken. Dabei touchierte er mit seinem Auto einen geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.
Polizei Sontra
Unfall beim Ein- oder Ausparken
Um 11:08 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 64-Jährige aus Wildeck mit einem Pkw in der Bahnhofstraße in Herleshausen rückwärts auszuparken. Dabei touchierte sie einen gegenüberliegend geparkten Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 350 EUR entstand.
Polizei Witzenhausen
Unfall auf Parkplatzgelände
Um 13:24 Uhr befuhr eine 53-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw den Lidl-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen. Um einem anderen Pkw das Ausparken zu ermöglichen, setzte sie ihr Auto zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinter stehenden Pkw, der von einer 36-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR.
