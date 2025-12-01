Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.12.25

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 15:58 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 52-Jährige aus Eschwege mit einem Pkw von der Landstraße in Eschwege nach links auf die B 249 in Richtung "Weidenhäuser Kreuz" abzubiegen. Dabei übersah sie den stadteinwärts fahrenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus Schauenburg gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR; beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Um 07:54 Uhr beabsichtigte am vergangenen Samstagmorgen eine 78-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw von der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf kommend nach links auf die B 27 abzubiegen. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw, der sich auf die Linksabbiegerspur eingeordnet hatte. Dieser wurde von einem 35-Jährigen aus Eschwege gefahren. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 9000 EUR.

Gegen Stromkasten gefahren

Um 16:53 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 67-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die Schusterstraße in Bad Sooden-Allendorf. Beim Abbiegen in die Straße "Enge Gasse" fuhr der 67-Jährige mit dem Auto gegen einen dort aufgestellten Stromkasten, der dadurch beschädigt wurde. Anschließend fuhr der 67-Jährige davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund von Hinweisen konnte er zeitnah durch die Polizei ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Einbruch in Wohnhaus

Am gestrigen Sonntag drangen unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus im Bürgermeister-Rudolph-Ring in Eschwege ein. Zwischen 17:45 Uhr und 23:50 Uhr öffneten der oder die Täter hierzu gewaltsam die Terrassentür. Im Gebäude wurden die einzelnen Wohnräume durchsucht. Dabei wurde eine geringe Summe an Bargeld sowie einige Schmuckstücke gestohlen. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1100 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 00:31 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 37-Jährige aus Göttingen mit einem Pkw die B 7 in der Gemarkung von Rittmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das noch an der Unfallstelle verendete. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 17:31 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag ein 44-Jähriger aus Witzenhausen in der Straße "An der Bohlenbrücke" auf einem Fahrrad fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen am Straßenverkehr teilnahm, so dass ein Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Geldbörse gestohlen

Im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen wurde am vergangenen Samstag einer 53-Jährigen aus Witzenhausen die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hielt sich gegen 13:00 Uhr im Einkaufsmarkt auf, wo ihr das Portmonee, in dem sich neben Bargeld noch diverse Ausweise und Bankkarten befanden, aus der Jackentasche entwendet wurde. Der Schaden wird mit ca. 350 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

