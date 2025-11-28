Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 17:29 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 41-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Moritz-Werner-Straße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Friedrich-Wilhelm-Straßen übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 23-jährigen Eschweger gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 EUR. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Seitlicher Zusammenstoß

Zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Pkws kam es gestern Mittag, um 12:43 Uhr, in der Bahnhofstraße in Eschwege. Die beiden Unfallbeteiligten, ein 72-Jähriger aus Felsberg und eine 40-Jährige aus der Gemeinde Meißner, sind hinsichtlich des Unfallhergangs unterschiedlicher Ansicht. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:10 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 88-Jähriger aus Weißenborn mit seinem Pkw in der Lessingstraße in Eschwege einzuparken. Dabei touchierte er mit dem Auto einen geparkten Pkw Honda, wodurch Sachschaden von ca. 250 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Außenspiegel angefahren

Um 18:07 Uhr befuhr gestern Abend ein 23-jähriger Witzenhäuser die Ermschwerder Straße in Witzenhausen stadteinwärts. In Höhe Haus-Nr. 57 touchierte er mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault, wodurch der Außenspiegel und die Beifahrertür beschädigt wurden. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Unfall beim Einparken

Um 11:37 Uhr beabsichtigte gestern ein 51-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw auf dem Parkplatzgelände der Uni in der Steinstraße in Witzenhausen einzuparken. Dabei streifte er einen dort geparkten Pkw Hyundai, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Auto zurückgerollt

Um 16:53 Uhr hielt gestern Nachmittag ein 20-jähriger Witzenhäuser aufgrund stockenden Verkehrs mit seinem Pkw in der Straße "An der Schlagd"/ Stubenstraße in Witzenhausen an. Dabei rollte er mit dem Auto aus Unachtsamkeit etwas zurück und beschädigte mit der Anhängekupplung seines Autos den dahinter stehenden Pkw, der von einem 53-Jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Es entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell