Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Auffahrunfälle

Auffahrunfälle

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen eine 52-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Heubergstraße in Eschwege und im Anschluss die Abfahrt zur B 452 in Richtung Reichensachsen. Im Einmündungsbereich musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 57-Jährige aus Sontra zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag, um 16:30 Uhr, im Kreisverkehr am Stadtbahnhof in Eschwege. Zur Unfallzeit befuhr ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw von der Niederhoner Straße in den Kreisverkehr ein, wo er verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der nachfolgende 56-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatzgelände des Mc Donald in der Landstraße in Eschwege beschädigte gestern in der Mittagszeit eine 73-jährige Eschwegerin mit einem Pkw einen geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Auf dem Parkplatzgelände (Ärztehaus) in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege beschädigte gestern, um 12:36 Uhr, eine 46-jährige Eschwegerin mit einem Pkw einen geparkten Mercedes Vito, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 06:35 Uhr befuhr heute Morgen ein 59-Jähriger aus Schwerin mit einem Pkw die B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. Kurz vor der Ortslage von Schwebda kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 00:15 Uhr, eine 32-Jährige aus Eschwege, die auf der L 3244 zwischen Eschwege und Niederdünzebach unterwegs war. Kurz vor Niederdünzebach kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 22:01 Uhr befuhr ein 82-Jähriger aus Edermünde mit einem Wohnmobil die Göttinger Straße in Sontra. Er beabsichtigte nach links auf die B 27 in Richtung Bebra abzubiegen. Dabei übersah er einen herannahenden Lkw, der ebenfalls in Richtung Bebra unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierte leicht, wodurch der rechte Vorderreifen des Wohnmobils beschädigt wurde. Sachschaden: 150 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 22:10 Uhr parkte gestern Abend ein 28-Jähriger aus Zierenberg auf einem Parkplatzgelände in Höhe des Bürgerhauses in Sontra mit einem Lkw aus. Dabei übersah er einen dort geparkten Pkw Peugeot, der im Bereich der Fahrertür beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Imbisswagen beschädigt

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 51-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw, an dem ein Imbisswagen angehängt war, die Straße "Am Mühlberg" in Richtung der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau. Im Bereich des dortigen Viadukts und der verengten Fahrbahn zog er mit dem Fahrzeuggespann nach rechts, um an einem wartenden Fahrzeug vorbeifahren zu können. Dabei streifte er mit dem Anhänger die Wand im Viadukt, wodurch die rechte Seite des Imbisswagens aufriss. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

