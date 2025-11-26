Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.11.25

Eschwege (ots)

Unfall an Ampel

Um 08:05 Uhr befuhr heute Morgen eine 62-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die die Straße "Neustadt" in Eschwege. An der Ampel im Kreuzungsbereich "Boyneburger Tor/ Humboldtstraße" musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dabei fuhr oder rollte ihr Pkw zurück und kollidierte dadurch mit dem dahinter stehenden Auto, das von einer 54-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallflucht

Um 08:50 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Lessingstraße in Eschwege eine Unfallflucht. Ein dort geparkter Pkw BMW wurde beim Einparken angefahren und beschädigt. Danach entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:09 Uhr befuhr gestern Abend ein 18-Jähriger aus Nentershausen mit einem Pkw die L 3249 zwischen Heyerode und Diemerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Um 18:12 Uhr wurde am gestrigen Dienstag eine 40-Jährige aus Witzenhausen im Zuge einer Polizeikontrolle in Witzenhausen angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von ca. 1,2 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

