POL-ESW: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 27; Schaden 50.000 Euro

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstagmorgen auf der B 27 zwischen Witzenhausen und Neu-Eichenberg sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wie die Beamten der Polizeistation Witzenhausen berichten, befuhr gegen 09.40 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Südeichsfeld die Bundesstraße 27 aus Richtung Witzenhausen kommend, in Richtung Neu-Eichenberg. Auf dem zweispurigen Streckenabschnitt in Richtung Norden, zwischen der Einmündung zur B 80 (Richtung Hohengandern) und dem Abzweig nach Neu-Eichenberg, wollte der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 60-Jährige aufgrund von Staubildung wenden. Bei Einleiten des Wendevorgangs übersah er dann jedoch einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw, der von einem 49-jährigen Autofahrer aus Stuttgart gefahren wurde, der ebenfalls in Richtung Norden unterwegs war. Es kam daraufhin zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge der zur Folge hatte, dass die beiden Fahrbahnen in Richtung Norden und zum Teil auch die Gegenfahrbahn blockiert waren.

Neben der Polizei waren auch Rettungskräfte und die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Die beiden Fahrer sind nach einer ärztlichen Erstversorgung vor Ort mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Für die Unfallfahrzeuge wurden Abschleppdienste angefordert. Bei beiden Autos muss aufgrund der Beschädigungen von wirtschaftlichem Totalschaden ausgegangen werden. Nach ersten Schätzungen beträgt der Unfallschaden rund 50.000 Euro. Die Unfallstelle musste zeitweilig voll gesperrt werden.

