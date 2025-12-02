Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von Kupferrollen auf Südlink-Baustelle

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Zwischen dem 26.11.25 und dem 01.12.25, 07:15 Uhr kam es im Bereich der Südlink-Baustellen entlang der Bundesstraße 7 in der Gemarkung von Ringgau-Rittmannshausen zum Diebstahl von mehreren Kabelrollen mit verzinktem Kupfer. Wie am gestrigen Montagmorgen festgestellt wurde, haben die unbekannten Täter das eingezäunte Baustellengelände widerrechtliche betreten. Um den Diebstahl der ca. 700 kg schweren Kabeltrommeln durchführen zu könne, wurde das Gelände mit einem entsprechenden Fahrzeuge befahren, um die Kabelrollen aufladen zu können. Bei Überprüfung eines nahegelegenen weiteren Lagerplatzes wurde festgestellt, dass auch dort derartige Kabelrollen gestohlen wurden.

150.000 EUR Schaden

Insgesamt erbeuteten die unbekannten Täter 25 derartige Positionierungsrollen von je 700 kg. Der Gesamtschaden wird mit ca. 150.000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege, die ein Verfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet hat, unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell