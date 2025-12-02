PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Brandopfer verstorben

Eschwege (ots)

Brandopfer verstorben

Am Sonntag, den 23.11.25 kam es in den Morgenstunden zu einem Brand in Wanfried in einer Gartenhütte bei der ein 65-Jähriger schwerste Brandverletzungen erlitt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6164410).

Zwischenzeitlich erhielt das zuständige Fachkommissariat die Mitteilung, dass der 65-jährige am vergangenen Samstag (29.11.25) seinen Verletzungen erlag. Die zwischenzeitlich stattgefundene Untersuchung der Brandstelle durch die kriminalpolizeilichen Brandermittler der Polizeidirektion Werra-Meißner bestätigten, dass das Feuer durch eine Verpuffung in einem seit längerem nicht mehr genutzten Holzofen entstand. Die Gartenhütte brannte damals komplett nieder; der Sachschaden wurde auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

