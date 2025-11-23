Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Brand einer Gartenhütte mit schwerverletzter Person

Kassel (ots)

Heute kam es gegen 08:30 Uhr in Wanfried zu einem Brand einer freistehenden Gartenhütte in einem Waldgebiet. Ein Zeuge teilte bei der Feuerwehrleitstelle ein Rauchentwicklung im Waldgebiet mit. Weiterhin konnte der Zeuge Hilferufe wahrnehmen. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Wanfried und Eschwege sowie den eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege konnte vor Ort festgestellt werden, dass sich eine in dem Waldgebiet befindliche Gartenhütte im Vollbrand befand. Eine Person konnte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus der Hütte retten. Diese Person wies schwere Brandverletzungen auf und wurde mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zu der Brandursache können noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Eschwege geführt.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell