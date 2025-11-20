Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Alkoholfahrt endet mit Unfall und zwei Verletzten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Mit einem Unfall und zwei Verletzten endete in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen die gefährliche Alkoholfahrt eines 42-jährigen Mannes am Steuer seines Pkw. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war der Autofahrer gegen Mitternacht stadtauswärts auf der ehemaligen B83 unterwegs und wollte nach links in die Lilienthalstraße abbiegen. Hierbei fuhr er auf einen vorausfahrenden Mercedes auf, der gerade an der grünen Ampel für die Linksabbieger anfuhr. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Schaden, allerdings wurden der 27-Jährige am Steuer des Mercedes und seine 20-jährige Beifahrerin, beide aus Kassel, leicht verletzt, weshalb sie anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Darüber hinaus hatten beide unmittelbar nach dem Auffahrunfall Alkoholgeruch bei dem anderen Autofahrer festgestellt, was auch der hinzugerufenen Streife nicht verborgen blieb. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen hatte 1,8 Promille zum Ergebnis, weshalb dem Mann aus Kassel eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

