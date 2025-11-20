Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mädchen auf E-Scooter fährt nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer weiter: Zeugen in Mattenbergstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Mädchen auf einem E-Scooter und einem Fahrradfahrer ist es am gestrigen Mittwochnachmittag in Kassel-Oberzwehren gekommen. Wie die zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Zusammenstoß gegen 15:15 Uhr in der Mattenbergstraße, nahe des Bahnübergangs zwischen Brandgasse und Berlitstraße, ereignet. Der 53-jährige Fahrradfahrer aus Kassel schilderte, dass er stadteinwärts unterwegs war, als plötzlich vom rechten Bürgersteig oder einer Grundstückseinfahrt kommend die Jugendliche mit ihrem Elektroroller in ihn hineinfuhr. Er stürzte daraufhin von seinem Rad und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch mit dem 53-Jährigen soll das etwa 13 Jahre alte und ca. 1,60 Meter große Mädchen, das augenscheinlich unverletzt geblieben war, einfach in Richtung Haltestelle "Oberzwehren Mitte" davongefahren sein.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

