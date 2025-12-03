Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 12:20 Uhr ereignete sich heute Mittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines Pkws mit Anhänger zwischen Ulfen und dem Abzweig "Blinde Mühle" von der Bundesstraße abgekommen. Der Fahrer wurde dabei schwerst verletzt und musste aus seinem Fahrzeug geborgen und reanimiert werden. Seit 12:45 Uhr ist die Bundesstraße in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt und soll demnächst wieder für den Fahrzeugverkehr frei gegeben.

