Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: KPI Saalfeld überführt nach monatelangen Ermittlungen drei Beschuldigte zu zahlreichen Einbrüchen

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Durch Einbrüche in verschiedene Sportstätten und Gartenhütten ab der zweiten Jahreshälfte 2024 u.a. in den Bereichen Saalfeld, Rudolstadt, Remda bis nach Ilmenau und Jena kam es zu umfangreichen, rund acht Monate andauernden, Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld. In enger Abstimmung und intensiver, behördenübergreifender Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Gera sowie benachbarten Dienststellen gelang es nun, für mehr als 30 Vorfälle drei Beschuldigte zu identifizieren. Gegen die Beschuldigten im Alter von 17- 21 Jahren werden 33 Strafverfahren geführt, bei denen es sich in der überwiegenden Anzahl um Eigentumsdelikte in den oben aufgeführten Ortschaften handelt. Durch die nachgewiesenen Taten verursachten die Beschuldigten einen Sachschaden von ca. 31000,- Euro und stahlen Beutegut im Wert von ca. 22000,- Euro. Rund die Hälfte des geldwerten Diebesgutes konnte im Rahmen von Durchsuchungen bei den Verdächtigen aufgefunden und den rechtmäßigen Eigentümern wieder übergeben werden. Die Verfahren werden durch die Staatsanwaltschaft Gera geführt.

