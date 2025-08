Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kupferdiebstahl- Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.-31.08.2025) kam es in der Weidenäckerstraße in Pößneck zu einem Einbruch in das Gelände eines Unternehmens. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu insgesamt fünf auf dem Firmengelände abgestellten Containern und brachen diese auf. Zudem drangen sie in eine Lagerhalle ein.

Schlussendlich entwendeten die Täter mehrere Rollen Kupferkabel im fünfstelligen Bereich. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen und auf Grundlage der gesicherten Spurenlage wird davon ausgegangen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug zum Einsatz kam. Die Kriminalpolizeiinspektion Rudolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben - insbesondere in Bezug auf unbekannte Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weidenäckerstraße - werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0197800 bei der KPI Rudolstadt (03672 417 1464) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell