PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400 - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um 12:20 Uhr ereignete sich heute Mittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400. Zur Unfallzeit befuhr ein 67-Jähriger aus Sontra die B 400 in Richtung Ulfen und kam ausgangs einer leichten Kurve nach rechts mit dem Auto samt Anhänger von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er mit dem Fahrzeuggespann noch den Straßengraben auf einer Länge von ca. 80 Metern. Unfallzeugen konnten den 67-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien und erfolgreich bis zum Eintreffen der Rettungsdienste reanimieren. Im Anschluss wurde der 67-Jährige in ein Klinikum gebracht. Sein Gesundheitszustand wird als kritisch eingeschätzt.

Am Auto und Anhänger entstand geringer Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Die B 400 war in diesem Streckenabschnitt bis 14:20 Uhr gesperrt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 13:23

    POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400

    Eschwege (ots) - Polizei Sontra Um 12:20 Uhr ereignete sich heute Mittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines Pkws mit Anhänger zwischen Ulfen und dem Abzweig "Blinde Mühle" von der Bundesstraße abgekommen. Der Fahrer wurde dabei schwerst verletzt und musste aus seinem Fahrzeug geborgen und reanimiert werden. Seit 12:45 Uhr ist die Bundesstraße in diesem ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:49

    POL-ESW: Pressebericht vom 03.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auto angefahren Um 08:59 Uhr streifte gestern Morgen eine 57-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw beim Vorbeifahren einen Pkw Kia, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Weberstraße in Bad Sooden-Allendorf. Vorfahrt missachtet Um 19:05 Uhr befuhr gestern Abend eine 78-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die K 34 von Oberhone kommend ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:12

    POL-ESW: Brandopfer verstorben

    Eschwege (ots) - Brandopfer verstorben Am Sonntag, den 23.11.25 kam es in den Morgenstunden zu einem Brand in Wanfried in einer Gartenhütte bei der ein 65-Jähriger schwerste Brandverletzungen erlitt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6164410). Zwischenzeitlich erhielt das zuständige Fachkommissariat die Mitteilung, dass der 65-jährige am vergangenen Samstag (29.11.25) seinen Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren