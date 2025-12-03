POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400 - Abschlussmeldung

Polizei Eschwege

Um 12:20 Uhr ereignete sich heute Mittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400. Zur Unfallzeit befuhr ein 67-Jähriger aus Sontra die B 400 in Richtung Ulfen und kam ausgangs einer leichten Kurve nach rechts mit dem Auto samt Anhänger von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er mit dem Fahrzeuggespann noch den Straßengraben auf einer Länge von ca. 80 Metern. Unfallzeugen konnten den 67-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien und erfolgreich bis zum Eintreffen der Rettungsdienste reanimieren. Im Anschluss wurde der 67-Jährige in ein Klinikum gebracht. Sein Gesundheitszustand wird als kritisch eingeschätzt.

Am Auto und Anhänger entstand geringer Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Die B 400 war in diesem Streckenabschnitt bis 14:20 Uhr gesperrt.

