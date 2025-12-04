Polizei Eschwege

POL-ESW: Gebäudebrand "Alter Steinweg" in Eschwege; Kripo geht von Fahrlässigkeit aus

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nachdem es am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr zu einem Gebäudebrand im "Alten Steinweg" in Eschwege kam, hat das Fachkommissariat für Branddelikte der Eschweger Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wie die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats am Nachmittag mitteilen, ist eine Fahrlässigkeit als Brandursache derzeit am Wahrscheinlichsten. Nach einer Begutachtung der Brandstelle fand der Brandausbruch im Dachgeschoss des Gebäudes statt, das von einem Bewohner teilweise als provisorischer Aufenthaltsraum genutzt wurde. U.a. wurde dort auch eine Lampe betrieben, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund von unsachgemäßem Umgang aller Wahrscheinlichkeit nach zum Brandausbruch führte. Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit fahrlässiger Brandstiftung richten sich aktuell gegen einen 38-Jährigen aus Eschwege.

