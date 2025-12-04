PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Gebäudebrand "Alter Steinweg" in Eschwege; Kripo geht von Fahrlässigkeit aus

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nachdem es am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr zu einem Gebäudebrand im "Alten Steinweg" in Eschwege kam, hat das Fachkommissariat für Branddelikte der Eschweger Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wie die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats am Nachmittag mitteilen, ist eine Fahrlässigkeit als Brandursache derzeit am Wahrscheinlichsten. Nach einer Begutachtung der Brandstelle fand der Brandausbruch im Dachgeschoss des Gebäudes statt, das von einem Bewohner teilweise als provisorischer Aufenthaltsraum genutzt wurde. U.a. wurde dort auch eine Lampe betrieben, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund von unsachgemäßem Umgang aller Wahrscheinlichkeit nach zum Brandausbruch führte. Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit fahrlässiger Brandstiftung richten sich aktuell gegen einen 38-Jährigen aus Eschwege.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

  • 04.12.2025 – 10:05

    POL-ESW: Pressebericht vom 04.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallflucht Zwischen 10:02 Uhr und 10:50 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein Pkw Mitsubishi im vorderen rechten Bereich vermutlich beim Ein- oder ausparken angefahren. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Am Brauhaus" in Eschwege. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte ein 86-Jähriger aus Eschwege ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Polizei Hessisch ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:03

    POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400 - Abschlussmeldung

    Eschwege (ots) - Polizei Sontra Um 12:20 Uhr ereignete sich heute Mittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400. Zur Unfallzeit befuhr ein 67-Jähriger aus Sontra die B 400 in Richtung Ulfen und kam ausgangs einer leichten Kurve nach rechts mit dem Auto samt Anhänger von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er mit dem Fahrzeuggespann noch den Straßengraben auf einer Länge von ca. 80 Metern. Unfallzeugen konnten ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:23

    POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400

    Eschwege (ots) - Polizei Sontra Um 12:20 Uhr ereignete sich heute Mittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines Pkws mit Anhänger zwischen Ulfen und dem Abzweig "Blinde Mühle" von der Bundesstraße abgekommen. Der Fahrer wurde dabei schwerst verletzt und musste aus seinem Fahrzeug geborgen und reanimiert werden. Seit 12:45 Uhr ist die Bundesstraße in diesem ...

    mehr
