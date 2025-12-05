Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.12.205

Eschwege (ots)

Ladendiebin wird renitent

Am Donnerstag ist eine 64-Jährige aus Eschwege gegen 10.00 Uhr dabei ertappt worden, wie sie im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege Lebensmittel im Wert von knapp 10 Euro klauen wollte. Als die Frau durch das Personal festgehalten wurde, schubste sie eine Mitarbeiterin des Marktes zur Seite und schlug dieser zudem mit einem Leinenbeutel ins Gesicht, in welchem die 64-Jährige das Diebesgut verstaut hatte. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm die renitente Frau mit zur Dienststelle, wo sie weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen wurde. Ermittelt wird jetzt gegen die Ladendiebin wegen räuberischen Diebstahls.

Hauswand gestreift

Einen Unfall mit noch nicht beziffertem Sachschaden hat ein 40-Jähriger aus Eschwege verursacht, der am Donnerstag gegen 16.36 Uhr in Eschwege von der Töpfergasse in die Wallgasse abbiegen wollte. Weil aus der Wallgasse ein anderer Pkw kam, wich der 40-Jährige bei seinem Abbiegevorgang zu weit nach rechts aus und streifte in der Folge an einer Hauswand entlang. An der Hauswand und seinem eigenen Pkw verursachte der 40-Jährige dadurch Sachschaden.

Mit Säule im Parkhaus kollidiert

Eine 37-jährige Autofahrerin aus Geismar parkte am Donnerstag um 16.15 Uhr rückwärts aus einer Parklücke im Parkhaus "Schildgasse" in Eschwege aus. Dabei kollidierte sie aus Unachtsamkeit mit einer Säule. Schaden insgesamt 3500 Euro.

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Der Polizei Eschwege wurde am Donnerstag ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der B 27 gemeldet. Eine Streife unterzog den Fahrer gegen 14.17 Uhr im Bereich Bad Sooden-Allendorf dann einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass dieser aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zum anderen bestand der Verdacht auf Einnahme berauschender Mittel, so dass weitere Überprüfungen durchgeführt wurden. Ein Drogenvortest ergab dann Hinweise auf den Genuss von Opiaten. In der Folge musste sich der aus Bottrop stammende 22-jährige Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ermittelt wird nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen. Dazu kommt der Vorwurf des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Körperverletzung angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmittag ist eine Körperverletzung bei der Polizei Eschwege zur Anzeige gebracht worden. Demnach ist eine 16-Jährige nach eigenen Angaben am Donnerstag um 11.30 Uhr in der Hohlgasse in Bad Sooden-Allendorf von einer unbekannten Person angegriffen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Die Geschädigte konnte den im Anschluss flüchtenden Täter wie folgt beschreiben: männlich; ca. 170-175 cm groß; scheinbares Alter 17-20 Jahre; schmale Statur; kurze, blonde Haare; pickliges Gesicht; europäischer Phänotyp; helle Bekleidung (Jogginghose u. Hoodie). Hinweise unter 05651/925-0.

Streitigkeiten am Bahnhof; Polizei ermittelt u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung

Am Donnerstag kam es gegen 18.43 Uhr im Bereich des Stadtbahnhofs Eschwege zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. In dem Zusammenhang soll es dann auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Zudem wurde durch einen Beteiligten mittels einer Soft-Air-Pistole gedroht und Plastikkugeln verschossen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Eschwege wurde über den Vorfall verständigt und hat nun Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Dazu kommt ein Verstoß nach dem Waffengesetz durch das unerlaubte Führen einer Anscheinswaffe. Die Ermittlungen richten sich u.a. gegen einen 16-Jährigen aus dem LK Hersfeld-Rotenburg, sowie einen 14-Jährigen aus Eschwege. Geschädigt sind drei Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren.

Wildunfälle

Ein 49-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf erfasste am Donnerstagmorgen um 05.00 Uhr ein Wildschwein, als er die L 3239 von Dudenrode in Richtung Weißenbach befuhr. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Schaden 2000 Euro.

1000 Euro Schaden entstand am Wagen einer 72-Jährigen aus Weißenborn nach einer Kollision mit einem Reh auf der L 3300. Die Seniorin war hier am Donnerstag um 10.23 Uhr von Weißenborn in Richtung Oberdünzebach unterwegs. Das Tier überlebte den Aufprall nicht.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau, der am Donnerstag um 12.38 Uhr auf der L 3247 von Herleshausen in Richtung Frauenborn fuhr. Das Tier wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es später von seinen Leiden erlöst werden musste. Der Unfallschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

