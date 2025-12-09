Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht, Fußgänger angefahren

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 20:10 Uhr überquerte gestern Abend ein 22-Jähriger aus Helsa bei grün als Fußgänger den Kreuzungsbereich der Leipziger Straße / "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau an der dortigen Fußgängerampel in Richtung der Straße "Am Mühlenberg". Zu dieser Zeit befand sich ein Pkw in der Straße "Am Lohwasser", der in Richtung Hessisch Lichtenau auf die Leipziger Straße (L 3228) abbiegen wollte. Auch dessen Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt "grün" an. Beim Abbiegen nach rechts übersah der Fahrer oder die Fahrerin den Fußgänger, der im Bereich des linken Beines angefahren und leicht verletzt wurde. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw handeln.

Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell