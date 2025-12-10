Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.12.25

Eschwege (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 43-Jährige aus Taunusstein mit ihrem Pkw die L 3424 von Röhrda in Richtung Langenhain. Dabei kam sie mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und blieb dann im Straßengraben stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. zwei Promille. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrsschild wurde komplett zerstört. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.

Fußgänger angefahren

Um 10:50 Uhr hielt sich ein 91-jähriger Eschweger im Bereich des Tegut-Lädchens in der Eschweger Innenstadt (Wendische Mark) auf. Beim Ausparken übersah ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal den 91-Jährigen Fußgänger, der zu dieser Zeit die Straße zu seinem geparkten Auto überqueren wollte. Der 91-Jährige wurde dabei im Bereich des rechten Beines angefahren und leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er in das Klinikum gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 19:35 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 29-Jährige aus Waldkappel auf dem Rossmann-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw auszuparken. Dabei fuhr sie gegen einen geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau kam es am gestrigen Abend zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw BMW in Höhe des dort aufgestellten Altkleidercontainers. Der 30-jährige Geschädigte gab an, dass zur Tatzeit eine männliche Person einen Stuhl, der unweit des Containers abgestellt war, gegen die Front seines Autos warf. Zuvor soll dieser einen Streit mit einem anderen Pkw-Fahrer gehabt haben. Möglicherweise habe der Tatverdächtige dann sein Auto für das Auto der anderen Streitpartei gehalten und diese dann verwechselt. Letztendlich entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR an dem BMW des 30-Jährigen. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 - 30 Jahre alt, afrikanische Phänotyp, schmale Figur. Er führte eine Rucksack und einen Kopfhörer mit. Hinweise: 05602/93930.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 16:55 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 25-Jähriger aus Großalmerode im Mühlweg in Hessisch Lichtenau polizeilich kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw fuhr. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Kokain, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 06:18 Uhr befuhr heute Morgen eine 58-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße (L 3238) in der Gemarkung von Gertenbach. Im Einmündungsbereich zur B 80 kam die 58-Jährige mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Auto befreien und blieb augenscheinlich unverletzt. Der Pkw, an dem Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Zwischen 11:16 Uhr und 11:25 Uhr wurde am gestrigen Dienstag auf dem Parkplatz der VR-Bank in der Gelsterstraße in Witzenhausen beim Ausparken der Pkw Skoda einer 65-Jährigen aus Witzenhausen im Heckbereich angefahren, wodurch Sachschaden entstand. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

