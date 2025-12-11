Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.12.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Beim Ausparken im Bereich "Sophienplatz"/ Neuer Steinweg in Eschwege fuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw gegen einen dahinter abgestellten Anhänger. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Unfallflucht

Um 16:00 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag eine Unfallflucht angezeigt, die sich in der Leipziger Straße in Waldkappel ereignet hat. Dort wurde ein Gartenzaun angefahren und der Metallpfosten sowie eine Steinplatte beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 19:47 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 41-Jähriger aus Waltershausen mit einem Pkw die L 3300 zwischen Oberdünzebach und Weißenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das den Aufprall nicht überlebte. Auch der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Gleich mit zwei Rehen kollidierte gestern Abend eine 31-Jährige aus Waldkappel, die mit ihrem Pkw auf der K 33 in Richtung Harmuthsachsen unterwegs war. Die Rehe überlebten den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Eschweger Polizei, nachdem es gestern in der Mittagszeit in der Eschweger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen kam. Um 12:28 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es im Bereich des "Action-Marktes" zu einer Schlägerei kam, bei der ein 35-Jähriger aus Eschwege im Gesicht schwerer verletzt wurde, so dass dieser mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Weiter beteiligt waren ein 29-Jähriger und ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal sowie ein 31-Jähriger aus Eschwege. Verfahren wurden wegen wechselseitig begangener gefährlicher Körperverletzung eingeleitet; die genauen Hintergründe sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 14:52 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 44-Jähriger aus der tschechischen Republik mit einem Sprinter die B 400 zwischen Unhausen und Breitzbach. Dabei kam er nach rechts von der Bundesstraße ab, fuhr gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Nach ca. 30 Meter kam er mit dem Fahrzeug dann zum Stehen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 05:00 Uhr befuhr heute früh ein 27-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die B 27 zwischen Berneburg und Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf Gegenfahrbahn geraten

Um 12:18 Uhr befuhr gestern Mittag eine 79-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Lindenstraße in Fürstenhagen. Dabei geriet sie mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo zu dieser Zeit ein 63-Jähriger aus Hessisch Lichtenau fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 63-Jährigen noch gegen den Pkw eines 36-Jährigen aus Hessisch Lichtenau geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6000 EUR. Zudem wurde der 63-Jährige leicht verletzt. Zwei der drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Diebstahl eines Kennzeichens

Zwischen dem 04.12.25 und dem 09.12.25, 13:30 Uhr wurde von einem Ford Transit das hintere amtliche Kennzeichen (ESW-AW 290) zum Nachteil der AWO Kreisverband Werra-Meißner von einem Ford Transit abgerissen und entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Gelände der ehemaligen Blücherkaserne in Hessisch Lichtenau abgestellt. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 07:31 Uhr befuhr heute Morgen eine 19-Jährige aus Großalmerode die B 451 zwischen Trubenhausen und Hundelshausen. Verkehrsbedingt musste sie mit ihrem Pkw anhalten, ebenso wie die nachfolgende 40-Jährige aus Großalmerode. Der nun folgende 32-Jährige aus Witzenhausen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw der 40-Jährigen auf. Deren Pkw wurde dadurch auf das Auto der 19-Jährigen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurde die 40-Jährige leicht verletzt; zwei der drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet

Um 16:47 Uhr beabsichtigte eine 44-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw von einem Parkplatz (gegenüber des "Tedi-Marktes") auf die Stubenstraße in Witzenhausen einzufahren. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einem 37-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen eine Unfallflucht auf dem oberen Parkdeck des Herkules-Marktes. Zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr wurde ein dort geparkter Pkw BMW auf der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. An dem BMW entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell