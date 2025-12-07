Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Pfeffersprayeinsatz nach Streitigkeiten im Straßenverkehr

Lippe (ots)

(rp) Am Samstag, den 06.12.2025, kam es in Bad Salzuflen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Autofahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Beteiligten an einer Engstelle aneinander. Aus den geöffneten Seitenscheiben stritt man zunächst nur verbal, im weiteren Verlauf ergriff jedoch einer der Beteiligten ein Reizstoffschussgerät und setzte es gegen den Kontrahenten ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Nachdem Schuss entfernte sich der Fahrzeugführer zunächst, konnte jedoch nach einem Zeugenhinweis kurz darauf ermittelt und angetroffen werden. Er muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

