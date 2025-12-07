PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Pfeffersprayeinsatz nach Streitigkeiten im Straßenverkehr

Lippe (ots)

(rp) Am Samstag, den 06.12.2025, kam es in Bad Salzuflen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Autofahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Beteiligten an einer Engstelle aneinander. Aus den geöffneten Seitenscheiben stritt man zunächst nur verbal, im weiteren Verlauf ergriff jedoch einer der Beteiligten ein Reizstoffschussgerät und setzte es gegen den Kontrahenten ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Nachdem Schuss entfernte sich der Fahrzeugführer zunächst, konnte jedoch nach einem Zeugenhinweis kurz darauf ermittelt und angetroffen werden. Er muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 07:19

    POL-LIP: Lage - Schwerer Unfall nach Rotlichtfahrt

    Lippe (ots) - (rp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 23:20 Uhr, kam es zu einem folgenreichen Zusammenstoß zweier Pkw auf der Kreuzung Hellweg - Hörster Straße in Lage. Hierbei befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Schlangen die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Detmold. Auf besagter Kreuzung ignorierter er dann, nach eigener Aussage, das Rotlicht der Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einem 72-jährigen ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:28

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger.

    Lippe (ots) - Die seit Dienstag (02.12.2025) vermisste 13-Jährige aus Bad Salzuflen konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Bilder und weitere persönliche Daten des Mädchens. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren