POL-LIP: Lage - Schwerer Unfall nach Rotlichtfahrt

(rp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 23:20 Uhr, kam es zu einem folgenreichen Zusammenstoß zweier Pkw auf der Kreuzung Hellweg - Hörster Straße in Lage. Hierbei befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Schlangen die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Detmold. Auf besagter Kreuzung ignorierter er dann, nach eigener Aussage, das Rotlicht der Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einem 72-jährigen Fahrzeugführer aus Augustdorf zusammen. Die Fahrzeuge schleuderten als Folge des Zusammenstoßes gegen zwei Verkehrszeichen und einen Ampelmast. Der 72-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstand schwerer Sachschaden.

