PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Schwerer Unfall nach Rotlichtfahrt

Lippe (ots)

(rp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 23:20 Uhr, kam es zu einem folgenreichen Zusammenstoß zweier Pkw auf der Kreuzung Hellweg - Hörster Straße in Lage. Hierbei befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Schlangen die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Detmold. Auf besagter Kreuzung ignorierter er dann, nach eigener Aussage, das Rotlicht der Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einem 72-jährigen Fahrzeugführer aus Augustdorf zusammen. Die Fahrzeuge schleuderten als Folge des Zusammenstoßes gegen zwei Verkehrszeichen und einen Ampelmast. Der 72-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstand schwerer Sachschaden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 14:28

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger.

    Lippe (ots) - Die seit Dienstag (02.12.2025) vermisste 13-Jährige aus Bad Salzuflen konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Bilder und weitere persönliche Daten des Mädchens. ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:57

    POL-LIP: Lage-Wissentrup. Von der Fahrbahn abgekommen.

    Lippe (ots) - Auf der B 66 kam am Donnerstagmorgen (04.12.2025) gegen 6.45 Uhr ein 59-Jähriger aus Lage mit seinem VW Tiguan aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, als er in Richtung Bielefeld unterwegs war. Der Autofahrer kollidierte mit einem Leitpfosten, zwei Verkehrszeichen sowie einem Baum und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bevor der Rettungsdienst übernahm und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren