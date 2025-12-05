Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Wissentrup. Von der Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der B 66 kam am Donnerstagmorgen (04.12.2025) gegen 6.45 Uhr ein 59-Jähriger aus Lage mit seinem VW Tiguan aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, als er in Richtung Bielefeld unterwegs war. Der Autofahrer kollidierte mit einem Leitpfosten, zwei Verkehrszeichen sowie einem Baum und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bevor der Rettungsdienst übernahm und ihn ins Klinikum brachte. Der VW musste abschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

