POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Einbrecher ertappt und geflüchtet.
Lippe (ots)
Im Falkenweg stiegen Einbrecher am Donnerstagabend (04.12.2025) gegen 18.15 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume auf der Suche nach Diebesgut und entwendeten mindestens Bargeld. Aufgeschreckt durch verdächtige Geräusche bemerkte eine Nachbarin die Einbrecher, die anschließend die Flucht ergriffen, als sie angesprochen wurden. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (05231) 6090.
