POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. Wem gehören diese Fundsachen?
Lippe (ots)
Am Montagvormittag (01.12.2025) fand eine Frau im Graben vor ihrem Haus im Höhenstücksweg mehrere Fundgegenstände. Wem die Angeln und Drehmomentschlüssel gehören, ist nicht bekannt. Die Fundsachen wurden an die Polizei übergeben, können bislang aber niemandem zugeordnet werden. Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 bei der Verwahrstelle der Polizei zu melden.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell