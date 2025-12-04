POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbruchsversuch gescheitert.
Lippe (ots)
Am Plaßgraben versuchten unbekannte Einbrecher im Zeitraum 24.11. - 02.12.2025 über eine Tür in ein Einfamilienhaus einzudringen, scheiterten jedoch. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell