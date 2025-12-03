Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Schuckenbaum. Unfall beim Überholen - Fahrer abgehauen.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.12.2025) gegen 17:10 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Eckendorfer Straße den Van eines 31-jährigen Lemgoers und flüchtete anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 31-Jährige in Fahrtrichtung Leopoldshöhe, als ein Audi ihn plötzlich trotz Gegenverkehr überholte. Um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren, zog der Audifahrer offenbar zu knapp vor dem Lemgoer wieder zurück auf die Fahrspur und touchierte den Van dabei. Anschließend fuhr er einfach weiter. Es handelt sich nach Zeugenangaben um einen blauen Audi mit BI-Kennzeichen. Es entstand ein kleiner Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich mit Hinweisen auf den Audi und die Person am Steuer beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell