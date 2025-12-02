PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Barntrup. LKW kippt durch Zusammenstoß auf die Seite - Verkehrsunfall auf der Nordumgehung.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (02.12.2025) führte nach ersten Erkenntnissen der "Sekundenschlaf" eines Autofahrers zu einem Verkehrsunfall auf der Nordumgehung/B 66n. Der 29-Jährige aus Barntrup war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes CLK in Richtung Sonneborn unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem LKW eines 73-Jährigen aus Barntrup. Dieser geriet durch den Zusammenstoß mit dem Auto ins Schleudern und prallte gegen eine Betonleitplanke, so dass der LKW samt Anhänger und geladenem Schüttgut zur Seite kippte - zum Teil über die Leitplanke. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, nachdem sich zunächst Ersthelfer um sie kümmerten. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 29-Jährigen sicher. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Sperrung der Straße dauerte aufgrund der Bergung der Fahrzeuge und einer Reinigung der Fahrbahn bis 14 Uhr an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

