POL-LIP: Detmold. Einbruch in Vereinshaus.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag (30.11./01.12.2025) sind Unbekannte in das Vereinshaus Jerxen-Orbke in der Lageschen Straße eingebrochen. Sie beschädigten das Schloss an einer Tür, um ins Innere zu gelangen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Es wurden diverse Getränke sowie Werkzeug gestohlen. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
