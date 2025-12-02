POL-LIP: Lemgo. In Friseur-Salon eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Papenstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (29.11. - 01.12.2025) in einen Friseur-Salon eingebrochen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen und entwendeten Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.
