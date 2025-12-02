PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Friseur-Salon eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Papenstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (29.11. - 01.12.2025) in einen Friseur-Salon eingebrochen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen und entwendeten Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:27

    POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. Einbruchsversuch misslingt.

    Lippe (ots) - Am frühen Montagmorgen (01.12.2025) versuchten Unbekannte gegen 3 Uhr über die Garage in ein Einfamilienhaus im Ziegelweg einzubrechen. Sie hebelten an dem Garagentor, schafften es jedoch nicht es zu öffnen und ins Haus zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:45

    POL-LIP: Leopoldshöhe. 12 Geschwindigkeitsverstöße in einer Stunde gemessen.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (27.11.2025) führten Polizeibeamte der Wache Bad Salzuflen für eine Stunde Geschwindigkeitsmessungen in der Hövenstraße durch. Ab 14:30 Uhr stellten sie dabei 12 Verstößte gegen die Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h fest. Ein Autofahrer war ganze 26 km/h nach Toleranzabzug zu schnell. 4 Verwarngelder werden fällig und 8 ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:43

    POL-LIP: Detmold. Karussell bei Verkehrsunfallflucht beschädigt.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (26./27.11.2025) wurde ein Kinderkarussell in der Bruchstraße möglicherweise durch ein vorbeifahrendes oder rangierendes Fahrzeug im Bereich des Daches beschädigt. Ein Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 1000 Euro. Wer Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben kann oder andere sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren