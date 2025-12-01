Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Karussell bei Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (26./27.11.2025) wurde ein Kinderkarussell in der Bruchstraße möglicherweise durch ein vorbeifahrendes oder rangierendes Fahrzeug im Bereich des Daches beschädigt. Ein Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 1000 Euro.

Wer Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben kann oder andere sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte telefonisch beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell