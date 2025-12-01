POL-LIP: Kalletal. Einbruch in Haus.
Lippe (ots)
In der Straße Rosenhöhe brachen Unbekannte zwischen dem 9. und 30.11.2025 in ein Wohnhaus ein. Sie beschädigten die Balkontür und stahlen einen Staubsauger. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.
