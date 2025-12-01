PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen dem 22. und 29.11.2025 drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchsuchten das Haus. Ob sie Beute machten, ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 0531 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

