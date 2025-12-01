PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Wielen - Brand an Wohnhaus - 50.000 Euro Sachschaden

Wielen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 9:40 Uhr, bemerkte eine 67-jährige Bewohnerin eine starke Rauchentwicklung an ihrem Wohnhaus in der Straße Am Waldrand. Bei einer näheren Kontrolle stellte sie linksseitig am Gebäude, auf Höhe des Abluftrohrs eines Holzofens, offene Flammen fest.

Das Feuer griff in der Folge auf den Außenbereich des Abluftsystems, einen angrenzenden Wintergarten sowie Teile des Dachstuhls über. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand gegen 11:22 Uhr vollständig löschen. Verletzt wurde niemand.

Der Brandort wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand seinen Ursprung im Bereich des Holzofens bzw. des Abgasrohrs gehabt haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

