Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag um 13:40 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Fahrerin eines VW Up musste in Richtung Denekamper Straße an der Kreuzung zum Stadtring verkehrsbedingt halten. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit einem SUV erkannte das offenbar zu spät und fuhr dem VW auf. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

